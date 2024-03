Atletas de canoagem buscam recursos para mundial no Havai

O time está se preparando, e quer fazer bonito, mas para concretizar a missão precisa de apoio financeiro de R$ 120 mil

A equipe feminina de Canoa Polinésia (Va’a) da Escola Remo Brasília, a mais antiga da Capital, conquistou uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Va’a Velocidade, na categoria Open Feminina, uma das mais disputadas, na prova de V6 1500 metros, no Hawaii, em agosto deste ano.

O time está se preparando, e quer fazer bonito, mas para concretizar a missão precisa de apoio financeiro, já que os custos com as principais despesas (visto, passagem aérea, hospedagem e inscrição) giram em torno de R$ 120 mil.

Para levantar recursos, as remadoras criaram o Projeto Apoena, que também é o nome da equipe, onde descrevem em detalhes a sua história e os custos envolvidos na viagem para a competição. O nome, não escolhido à toa, significa “aquele que vê e vai mais longe”.

O investimento de patrocínio na equipe, conforme as remadoras, justifica-se pelas contrapartidas do financiamento e possibilidades de mídia espontânea – divulgação da marca da empresa – e os retornos institucionais positivos, proporcionados pela questão da representatividade e do empoderamento feminino, pois trata-se de uma equipe 100% feminina. As seis atletas, Karina Longo, Flávia Gabriela, Luciana Sampaio, Luciana Medeiros, Priscilla Paola e Renata Giglio, seguem a orientação técnica da desportista Vanessa Soares, conhecida por diversos títulos nas mais importantes competições de VA’A.

“Também contamos com a ajuda e colaboração de todos os amigos, apoiadores e entusiastas para viabilizarmos nossa participação no campeonato e representarmos o Brasil lá fora. Sonho que se sonha junto é realidade. E nós acreditamos nisso”, aposta a atleta Renata Giglio, integrante da equipe.

Os interessados em apoiar a Equipe Apoena para o mundial de canoagem podem contribuir de duas maneiras: via pix, usando a chave (61)984267049, ou via vakinha online, usando o link https://www.vakinha.com.br/4418180. Patrocinadores e interessados podem contactar com a equipe diretamente através do instagram@apoenatime.