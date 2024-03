Carlos Miguel se salva em empate fraco do Corinthians contra Água Santa

Ainda com chances de classificação, o Água Santa foi para cima do time reserva do Corinthians e criou as principais oportunidades

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Água Santa neste domingo (10), no Estádio 1º de Maio, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Sem chance de classificação, o Corinthians de António Oliveira testou jogadores e sofreu em campo, mas segurou o empate. O desentrosamento pesou numa tarde de grandes defesas do goleiro Carlos Miguel.

O Água Santa chegou na última rodada com chance de classificação e passaria se tivesse vencido, mas o empate não bastou. A Ponte Preta avançou para as quartas junto com o Palmeiras no Grupo B.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o São Bernardo, quinta-feira, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. O Água Santa foi eliminado da competição pelo Vasco.

No fim em São Bernardo, a torcida do Corinthians gritou que “quinta-feira é obrigação”.

Água Santa domina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro tempo foi de domínio do Água Santa, mesmo em estádio neutro. A equipe de Diadema está impossibilitada de atuar no Distrital e mandou a partida no 1º de Maio, em São Bernardo do campo.

Ainda com chances de classificação, o Água Santa foi para cima do time reserva do Corinthians e criou as principais oportunidades. O goleiro Carlos Miguel fez pelo menos três grandes defesas. Na melhor chance, porém, Carlos Miguel foi batido por Bruno Xavier e Hugo salvou em cima da linha.

No último lance do primeiro tempo, o garoto Ryan parou contra-ataque, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, dificultando ainda mais a vida do Timão.

Mais equilíbrio mesmo com um a menos

O Corinthians, mesmo com um a menos, respirou mais no segundo tempo após as substituições. O Timão melhorou com as entradas de Breno Bidon e Leo Maná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Água Santa seguiu em cima e deu trabalho a Carlos Miguel, porém, com menor facilidade para criar chances.

Nos minutos finais, o Água Santa foi para o tudo ou nada diante do gol do Santo André contra a Ponte Preta, mas o volume de jogo não alterou o placar. Na melhor das chances, Jael saiu cara a cara com Carlos Miguel e errou feio.

Lances importantes

Heróico! Aos 35 minutos, Bruno Xavier tocou na saída de Carlos Miguel e Hugo deu um baita carrinho para salvar o Corinthians em cima da linha.

Um a menos. No minuto 46, Ryan parou Neilton com falta, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inacreditável. Aos 38 minutos do segundo tempo, Luan Dias deixou Jael cara a cara com Carlos Miguel. Ele, sozinho, não foi cruel e chutou para fora.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0x0 CORINTHIANS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data: 10 de março de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistente 1: Daniel Luis Marques

Assistente 2: Alex Alexandrino

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Cristiano, Neilton, Kady e Luan Dias (Água Santa) e Breno Bidon (Corinthians)

Cartão vermelho: Ryan (Corinthians)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas, Alex Silva, Joilson, Robles e Artur; Igor Henrique (Kady), Cristiano (Léo Sena) e Luan Dias; Bruno Xavier (Ronald), Neilton (Luiz Eduardo) e Júnior Todinho (Jael). Técnico: Bruno Pivetti

CORINTHIANS: Carlos Miguel, João Pedro, Raul Gustavo e Caetano; Matheuzinho (Arthur Sousa), Ryan, Guilherme Biro e Hugo (Matheus Araújo); Gustavo Mosquito (Breno Bidon), Pedro Henrique (Leo Maná) e Romero (Giovane). Técnico: António Oliveira