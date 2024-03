Candangão 2024 tem semifinais definidas

A decisão nas semifinais vale uma disputa também por vaga em competições nacionais: Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro Série D

O Campeonato Candango BRB 2024 teve a sua última rodada da primeira fase disputada neste domingo (10). Com cinco jogos simultâneos, Ceilândia e Brasiliense garantiram as últimas vagas nas semifinais da competição. Já o Planaltina, foi rebaixado após a derrota para o Paranoá.

O Capital confirmou sua liderança após goleada por 7 a 1 sobre o Santa Maria, o Ceilândia bateu o Ceilandense por 2 a 0 e tomou a vice-liderança do Gama. O alviverde terminou na terceira posição após empate por 2 a 2 contra o Real Brasília.

O Brasiliense virou o jogo em cima do Samambaia por 3 a 1 e ficou com a última vaga da semifinal. Mesmo vencendo por 3 a 0, o Paranoá terminou em quinto lugar e ficou de fora da segunda fase, mas decretou o rebaixamento do Planaltina que disputará a segunda divisão em 2025 junto com o Planaltina.

Capital x Brasiliense e Ceilândia x Gama se enfrentam nas semifinais em jogos de ida e volta. Por terem feito melhor campanha na primeira fase, Capital e Ceilândia fazem o segundo jogo em casa e tem a vantagem de dois jogos iguais.

A decisão nas semifinais vale uma disputa também por vaga em competições nacionais: Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro Série D.

Os jogos serão disputados nos dois próximos fins de semana, com datas, horários e locais a serem definidos pelos clubes e pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).