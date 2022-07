Após vencer o jogo de ida, empate é suficiente para levar o Athletico às quartas

Por ter vencido a primeira partida em casa, um empate já é suficiente para o Athletico Paranaense avançar às quartas

Quem também entra em campo hoje pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores é o Athletico Paranaense, que venceu o Libertad na semana passada por 2×1, na Arena da Baixada. As equipes voltam a se encontrar às 21h30, agora no Defensores Del Chaco, em Assunção, Paraguai.

Por ter vencido a primeira partida, um empate já é suficiente para o Furacão avançar às quartas. O Libertad precisa vencer por dois gols de diferença para passar direto e, em caso de derrota brasileira por um gol, a decisão será nos pênaltis. O jogo será transmitido pela ESPN.

O vencedor do duelo enfrenta quem avançar de Fortaleza e Estudiantes, que empataram em 1×1 no jogo de ida. A volta está marcada para às 21h30 de quinta-feira (7), na Argentina.

Sob o comando de Felipão, o Athletico Paranaense está há 13 jogos sem saber o que é perder, sendo cinco vitórias seguidas. No sábado, a vitória foi contra o Palmeiras, líder do Brasileirão, fora de casa, por 2×0, resultado que colocou a equipe na vice-liderança do campeonato.

Para o jogo de hoje, o Athletico terá o retorno de Nico Hernández, Khellven, Christian, Terans e Cuello. Pablo, se recuperando de dores na coxa, também estará à disposição de Felipão. Por estarem no departamento médico, Thiago Heleno, Kawan, Julimar, Reinaldo, Marlos, Vitinho e Marcelo Cirino estão fora.

O clube paraguaio poupou titulares e goleou o Resistência fora de casa, por 4×0, também no sábado. Nas últimas oito partidas, o Libertad só perdeu um jogo, justamente para o Furacão.

Após cumprir a quarentena, o técnico Daniel Garnero volta a comandar a equipe, e terá o retorno de Caballero, Cristian Riveros e Pablo Aguilar.

Ficha técnica

Libertad x Athletico Paranaense

Estádio Defensores Del Chaco, Assunção, Paraguai, às 21h30 – 05/07/2022 – jogo de volta

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Assistentes: Richard Trinidad e Andrés Nievas (URU)

Quatro árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Orbe (EQU)