Após susto, repórter da Globo empurra torcedor no Catar

A atitude do repórter gerou muitas críticas nas redes socias

Eric Faria, repórter da Globo, estava ao vivo no Bom Dia, Brasil desta sexta-feira (18), trazendo informações da Copa do Mundo direto do Catar.

O repórter não contava com um esbarrão de um torcedor, enquanto ele ainda estava sendo apresentado pela Ana Luiza Guimarães. Sem saber que estava ao vivo, Eric empurrou de forma agressiva o torcedor e ficou com cara séria.

“Que susto”, disse a âncora, completando logo depois: “Está tudo bem, Eric?”. Ao perceber que estava ao vivo, o repórter desconversou sobre a situação e explicou a atitude.

“Estou em um lugar muito cheio aqui, acho que o rapaz estava distraído, me deu um esbarrão”, disse, antes de seguir com o assunto da proibição de bebidas alcoólicas nos estádios da Copa.

Após a situação passar, Eric Faria se retratou de sua atitude. “Levei um susto. Ele acabou esbarrando em mim e eu acabei tendo essa reação exagerada por impulso. Deveria ter pedido desculpas a ele”.