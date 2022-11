FIFA proíbe venda de bebida alcóolica ao redor dos estádios na Copa do Mundo

O consumo de álcool será permitido no FIFA Fanfestival, mas com restrição de horário. Um copo de 500ml de cerveja custará cerca de 76 reais

Faltando apenas dois dias para a estreia da Copa do Mundo 2022, a escolha da sede segue dando o que falar. A competição será realizada pela primeira vez no mundo Árabe, mais precisamente no Catar, um país onde a religião, nesse caso o Islamismo, dita as regras.

Nesta sexta-feira (18), a FIFA anunciou a proibição da venda de bebidas alcóolicas ao redor dos estádios da Copa. A decisão foi tomada pela família real do país, e com isso, o consumo de álcool só deve ser permitido nos camarotes e no Fifa Fanfestival.

Mesmo os torcedores que quiserem consumir bebidas alcóolicas no FIFA Fanfestival terão restrições. A venda acontecerá somente entre 19h e 1h, e um copo de 500 ml custará 14 dólares, o que convertendo dá quase 76 reais. Essa será a cerveja mais cara da história dos Mundiais.

A ideia inicial da FIFA era ter venda de cervejas ao redor dos estádios, que seria iniciada três horas antes de cada jogo e interrompida cerca de 40 minutos antes do apito inicial, mas nem isso será permitido mais. A venda de cerveja sem álcool foi mantida, e 500ml custará cerca de R$ 45.

Em nota divulgada, a entidade máxima do futebol ainda pede que os torcedores evitem viajar com álcool de suas país de origem ou comprar com isenção de impostos produtos a caminho da Copa, para evitar confisco na chegada ao Catar.