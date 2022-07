Após polêmica com Hulk, Atlético-MG não quer Daronco nas partidas do clube

Além de pedir o veto de Daronco, o Atlético não descarta tomar outras medidas contra o árbitro. Mas isso só será definido após maior apuração

Victor Martins

Belo Horizonte, MG

Hulk não teve uma grande atuação diante do São Paulo, no empate em 0 a 0, no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nem por isso o atacante do Atlético-MG deixou de ser o grande protagonista da partida. O camisa 7 do Galo esteve envolvido no lance mais polêmico do jogo, quando pediu pênalti numa disputa com Miranda. Depois do jogo, revelou uma suposta ameaça do árbitro Anderson Daronco.

Depois de tudo o que foi relatado por Hulk, e de uma conversa entre o jogador e dirigentes alvinegros ainda no vestiário do Mineirão, o Atlético não quer mais ter jogos apitados por Daronco.

“Eu acho que, para preservar o Daronco, eu, se fosse presidente de arbitragem, eu evitaria de colocar o Daronco para apitar os jogos do Atlético. Principalmente se o Hulk estiver em campo. Eles estão com essa dificuldade e é ruim para o Daronco, para o Atlético, para o Hulk, para a Comissão de Arbitragem.

Desgasta, expõe os árbitros, especificamente o Daronco. Tem tantos outros árbitros bons… Repito: pra mim, o Daronco é um dos melhores árbitros. Então, a Comissão de Arbitragem deve evitar. Não custa nada. Vamos usar o bom senso”, disse Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, à ESPN.

De acordo com Hulk, o árbitro gaúcho que faz parte do quadro da Fifa fez uma recomendação a ele, já nos minutos finais da partida com o São Paulo. “Saí muito chateado com o Daronco, tenho muito respeito pelo Daronco e por todos os árbitros brasileiros. Quando estava acabando o jogo, ele falou: ‘cuidado com o que você vai falar ali fora’. Eu falei: por quê? Ele respondeu: ‘por que não é o último jogo que apito de vocês, não o último jogo que vou apitar seu’. Ou seja, é uma ameaça ou não? Eu não sei”, disse o atleticano na zona mista do Mineirão.

Como Hulk entendeu que a conversa foi em tom de ameaça, o Atlético quer evitar que Anderson Daronco seja escalado para jogos do clube. Inclusive, para o duelo desta quarta-feira, com o Flamengo, pela Copa do Brasil, tinha o árbitro gaúcho como um dos cotados, por se tratar de uma das partidas mais importantes do futebol brasileiro nesta temporada de 2022. “Sem dúvida nenhuma que o Hulk não diria para vocês algo que ele não ouviu. Todos nós conhecemos o Hulk. Tomara que haja o bom senso da comissão de arbitragem e evite esse tipo de profissional aqui nos nossos jogos”, disse o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de pedir o veto de Daronco, o Atlético não descarta tomar outras medidas contra o árbitro. Mas é algo que o clube só vai definir após uma apuração melhor sobre tudo o que aconteceu.

Bronca com o VAR

A insatisfação do Atlético com Anderson Daronco era grande antes mesmo da revelação feita por Hulk, já que o clube mineiro entende que foi prejudicado diante do São Paulo. Na visão dos dirigentes atleticanos o juiz deixou de dar um pênalti em Hulk, na disputa com Miranda, no segundo tempo. Razão pela qual os dirigentes do Galo querem um encontro dom Wilson Seneme, que é o responsável pela Comissão de Arbitragem da CBF.

“O novo chefe da comissão de arbitragem não se manifestou desde que chegou até agora. Existe a regra e existe e instrução. A gente quer saber qual a instrução em casa um desses lances. No lance em que o Hulk, é no mínimo interpretativo. Ou seja, se é uma interpretação e demorou todo aquele tempo, nada mais justo que o VAR chamar o Daronco para ele ver.