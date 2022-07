Lesão de Rony liga alerta no Palmeiras e pode deixar Abel sem goleador

A boa notícia é sobre Raphael Veiga. Embora tenha ficado no banco contra o Fortaleza, o meia pode ser titular na partida contra o São Paulo

Thiago Braga

São Paulo, SP

Em um lance despretensioso no segundo tempo, o Palmeiras pode ter perdido um dos seus jogadores mais eficientes nesta temporada. Aos 32 minutos, o atacante Rony sentiu uma lesão – aparentemente muscular – e teve de ser substituído por Gabriel Silva, no empate sem gols com o Fortaleza, fora de casa, no domingo (10).

No lance em que se machucou, o camisa 10 mostrou suas principais características. Ele deu um bote e desarmou o volante Zé Welison. Lançado, ganhou da zaga do Fortaleza na velocidade e tocou de cabeça para Breno Lopes, que perdeu gol cara a cara com o goleiro Fernando Miguel. Enquanto Breno perdia a oportunidade, Rony começou a mancar, sentindo o desconforto na perna esquerda que o tirou do jogo.

Ainda não é possível saber a gravidade da lesão de Rony – o Palmeiras viajou para São Paulo imediatamente após o jogo e o clube não forneceu informações sobre o jogador para a imprensa. Mas o fato pode tirar o jogador do principal jogo do Palmeiras na semana, quinta-feira (14), contra o São Paulo. O duelo pela Copa do Brasil vale vaga nas quartas de final da competição.

Derrotado na primeira partida por 1 a 0, o Verdão precisa vencer por um gol de diferença para forçar a decisão por pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols, garante vaga direta nas quartas de final.

Em 2022, Rony balançou as redes 18 vezes em 40 jogos. Além dos gols, como o de bicicleta contra o Cerro Porteño-PAR, Rony contribui muito para o funcionamento do ataque palmeirense. Ele dá profundidade ao time, com velocidade pelo centro do ataque, mas também joga pelas pontas, abrindo espaço para a infiltração dos meias.

Na atual janela de transferências, o maior investimento do Palmeiras foi justamente na sua posição. O Verdão foi até a Argentina e trouxe Merentiel (que é uruguaio) e Flaco López para a posição ocupada hoje por Rony. Mas eles só poderão jogar a partir do dia 18 deste mês, quando a janela de transferências reabre para o futebol brasileiro, inviabilizando a escalação de ambos contra o São Paulo, na Copa do Brasil.

Abel Ferreira também terá os desfalques de Rafael Navarro, com lesão na coxa, e Gabriel Verón, que sofreu um corte no pé em acidente doméstico, teve de levar 11 pontos no local e não joga desde a derrota para o Athletico, no fim de semana passado. Sobram Breno Lopes, que joga pelos lados, garotos da base que ainda não se firmaram no time principal ou improvisar um meia no lugar do camisa 10.



A boa notícia é sobre Raphael Veiga. Embora tenha ficado no banco contra o Fortaleza, o meia parece pronto para ser titular na partida contra o São Paulo, no Allianz Parque.