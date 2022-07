Após empate sem gols, Boca Juniors e Corinthians se enfrentam na Argentina

Como a ida acabou empatada em 0x0, quem vencer, garante a vaga. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis

A partir das 21h30 de hoje, no estádio Bombonera, em Buenos Aires, a bola rola para Boca Juniors e Corinthians, em partida válida pela volta das oitavas de final. Como a ida acabou empatada em 0x0, quem vencer, garante a vaga. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O jogo será transmitido no SBT.

Este será o quarto confronto entre as equipes na temporada. Nos duelos da primeira fase, uma vitória pro Corinthians por 2×0 e um empate em 1×1 na Argentina.

O técnico Sebastián Battaglia, que já foi campeão da Libertadores como jogador em quatro oportunidades, terá o time completo à disposição. No campeonato nacional, com um time reserva, foi derrotado pelo Banfield, fora de casa, por 3×0.

Já Vítor Pereira, que também foi derrotado no final de semana – 4×0 para o Fluminense -, terá uma série de desfalques. O português não poderá contar com Renato Augusto, Gustavo Silva, Júnior Moraes, Fagner e Adson, que nem viajaram. Willian, com dores no ombro, e Rafael Ramos, com desconforto muscular, são dúvidas.

Du Queiroz se recuperou de uma contratura na coxa e retorna à equipe, que tem vários atletas da base relacionados.

Ficha técnica

Boca Juniors x Corinthians

Estádio Bombonera, Buenos Aires, Argentina, às 21h30 – 05/07/2022 – jogo de volta

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliar 1: Nicolas Taran (URU)

Auxiliar 2: Martin Soppi (URU)

Quarto árbitro: Jose Burgos (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)