3º edição do Campeonato Brasiliense de Motocross com entrada gratuita e shows

O Campeonato Brasiliense de Motocross está chegando. A 3ª edição do evento acontece no estacionamento do Mané Garrincha, de 8 a 10 de março, a partir das 9h. Dividida em em categorias, a competição é aberta ao público e gratuita. Para acompanhar as provas é preciso garantir um ingresso pelo Sympla. Já os corredores devem estar atentos, pois as vagas são limitadas e abrem nesta quinta-feira, 22 de fevereiro.

Os atletas interessados em competir precisam acessar o site: https://www.escadinha.esp.br, ou fazer a inscrição presencialmente no dia da prova, com a comissão do evento. Os competidores poderão escolher entre as categorias: MX 50cc, MX 65cc, MX 85cc, MXF, MX nacional iniciante, MX nacional intermediária, MX nacional pró, MX importada iniciante, MX importada Intermediária, MX1, MX2, MX3, MX4 e ainda, MX5. Os valores variam de R$50 a R$200.

“Nesta 3ª edição queremos continuar o legado do projeto, o antigo Circuito Mix Brasília, agora transformado em um campeonato consolidado, trazendo não só a emoção dos esportes radicais, mas também promovendo o desenvolvimento e a competição entre os atletas locais e regionais”, destaca Romulo Sulz, presidente do Instituto Brasil Sapiens, organizador do evento. Segundo ele, o campeonato também vem para democratizar e descentralizar o acesso ao esporte, ampliando a visibilidade e a participação do público, além de fomentar o crescimento do motocross no Distrito Federal.

Outras atrações

Assim como em outras edições, o Campeonato vai oferecer entretenimento aos frequentadores, com a atrações musicais.

Serviço

Campeonato Brasiliense de Motocross

Quando: De 8 a 10 de março a partir das 9h

Onde: Estacionamento do Estádio Mané Garrincha, ao lado do portão X (em frente ao autódromo)

Inscrições:

Para o público: Sympla

Para competidores a partir de 22 de fevereiro: https://www.escadinha.esp.br

Mais informações pelo instagram: @mxbrasilia