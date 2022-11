CILs foram escolhidos como Top of Mind 2022

Tudo por conta do ensino de qualidade de línguas como inglês, espanhol, francês e japonês, oferecidas no contraturno das aulas regulares

A rede pública do DF foi reconhecida pelo público como de excelência. Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) foram escolhidos como Top of Mind, desbancando grandes marcas. Tudo por conta do ensino de qualidade de línguas como inglês, espanhol, francês e japonês, oferecidas no contraturno das aulas regulares, com projetos inovadores.

Atualmente, os 17 CILs atendem 50 mil estudantes, com aulas ministradas por 500 professores. São duas unidades em Brasília e uma em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

Os CILs têm como função social democratizar a oferta especializada e o acesso à aprendizagem e à aquisição de línguas estrangeiras. O público-alvo são estudantes do ensino regular da rede pública do DF a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na existência de vagas remanescentes, a oferta é aberta para a comunidade em geral.

Os CILs também atendem estudantes com vários tipos de deficiência (Auditiva, Visual, Múltipla, Transtorno do Espectro Autista, entre outras), que ocorrem na sala de aula comum, com acompanhamento da Sala de Recursos e/ou com profissionais da orientação pedagógica.