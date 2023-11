Susana Vieira conta como consegue se manter sexualmente ativa aos 81 anos

Genteeeee, a nossa icônica e maravilhosa Susana Vieira soltou o verbo sobre sua vida íntima durante entrevista ao programa Angélica: 50 & Tanto , do Globoplay. A atriz, que está no ar em Mulheres de Areia e Mulheres Apaixonadas , confessou que mesmo com o auge dos seus 81 anos, continua com libido para manter uma vida sexual .

De acordo com a artista veterana, hoje ela tem uma nova percepção sobre a vida e a forma em que passou a vivê-la, aconteceu após ela ter sido diagnosticada com um quadro de leucemia, há alguns anos. “Eu não acreditava em vida após a morte, então eu falei: ‘Não vou deixar acabar, não vou ao encontro do Senhor, do céu, quero aqui, agora’. Isso me salvou”, disse.

“Quando a gente está vaidosa, a gente não morre. A gente está vivo porque está se sentindo mulher e vaidosa. Acho que ainda encontro sexo, ainda vou ser beijada na boca. Você acha que vou entregar? Achar que uma pessoa de 80 anos não casa, não beija?”, destacou Susana Vieira, que ressaltou a sua fé.