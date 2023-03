Uniceplac inaugura clínica de oftalmologia para atendimento gratuito à comunidade

Além de auxiliar na demanda de saúde do DF, ambulatório permite a prática clínica dos estudantes

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) acaba de inaugurar uma nova clínica de oftalmologia gratuita para a comunidade do Distrito Federal. Os atendimentos terão início em abril, com capacidade para até duzentos pacientes por mês, oferecendo prática clínica aos discentes de medicina.

“No próximo mês iniciaremos os serviços comunitários de oftalmologia e estimamos uma capacidade para atender até duzentos pacientes por mês, considerando os retornos. Inicialmente, teremos uma fase diagnóstica para avaliar não apenas como o serviço será prestado pelos médicos oftalmologistas, mas também pelos estudantes”, comenta o coordenador do curso de medicina do Uniceplac, o médico pediatra Marco Antonio Alves.

Embora a taxa de mortalidade por condições oculares seja baixa, as consequências de não tratar essas doenças podem ser graves. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os problemas de visão em crianças e adolescentes aumentaram 70% nos últimos três anos, enquanto a Sociedade Brasileira de Oftalmologia relatou que 34% da população adulta nunca consultou um oftalmologista.

“A clínica oftalmológica é completa e detém equipamentos de alta tecnologia”, comenta o coordenador. “Desenvolvemos uma clínica de alta qualidade. Os serviços oferecidos vão desde o atendimento de refração, que é o diagnóstico para o uso de óculos, até consultas de fundo de olho e a medição da pressão ocular. Além disso, a doutora Adriana Sobral é especialista em oftalmopediatria, e vai nos brindar com sua expertise para atendermos as crianças.”, finaliza.

Durante cerimônia de inauguração, realizada no último sábado, 25, o Superintendente da Região de Saúde Sul da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Willy Pereira da Silva Filho, destacou as contribuições do Uniceplac para a região Sul, que compreende as regiões administrativas de Gama e Santa Maria.

“Acredito que todos esses novos espaços e equipamentos de saúde oferecidos pelo Uniceplac servem a população com excelência. Não é de hoje que a instituição oferece uma série de serviços, não apenas em medicina, mas também em medicina veterinária e odontologia, por exemplo”, concluiu o superintendente.

A implementação da clínica oftalmológica é uma iniciativa que traz benefícios tanto para os estudantes quanto para a população. A reitora do Uniceplac, Profª. Dra. Kelly Santiago destaca a importância de construir diferenciais para os alunos e a instituição, além de estar atenta às demandas da comunidade. “A partir do momento que temos seis centros de simulação realística e vários cenários que envolvem tecnologia, ficamos atentos também às demandas da comunidade. Se a comunidade precisa de um mutirão para ter acesso às questões oftalmológicas, por que não introduzir isso no processo de formação dos nossos alunos e trabalhar dentro de um cenário de retorno para a comunidade? Acredito que essa é a grande responsabilidade da nossa instituição. Não é só estar atento à evolução educacional, mas sim, estar atento à necessidade de onde estamos inseridos”, finaliza a reitora.

Os atendimentos gratuitos à comunidade começarão na próxima semana no campus do Uniceplac, localizado na região administrativa do Gama. A sala fica localizada no Bloco C, 4º andar. Os interessados em realizar atendimentos podem ligar no número de telefone (61) 3035-7565 ou enviar mensagens no (61) 99625-4598, das 8h às 18h.

Além das consultas oftalmológicas, a instituição já oferta o atendimento de diversas especialidades, como Otorrino, Clínica Médica, Geriatria, Ginecologia, Nefrologia, Pediatria, Pneumologia e Psiquiatria. Os atendimentos podem ser agendados nos mesmos números de telefone e no mesmo horário.