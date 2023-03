CPI dos Atos Antidemocráticos se reúne com Alexandre de Moraes

A CPI busca descobrir a verdade sobre os atos antidemocráticos dos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano

Na tarde de ontem, Chico Vigilante (PT), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo do encontro foi pedir o compartilhamento de informações do STF.

A CPI busca descobrir a verdade sobre os atos antidemocráticos dos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano, para saber quem financiou, quem organizou e quem participou dos protestos.

Vigilante disse que a reunião com Moraes foi excelente. “Falamos para ele da importância da CPI e sobre a necessidade do compartilhamento de dados já investigados pelo STF”. O deputado distrital disse estar convicto de que o que aconteceu naqueles dias foram tentativas de golpe e que ainda tem muito o que ser esclarecido.

Para finalizar, Vigilante disse que o ministro autorizou o compartilhamento das informações referentes ao inquérito – com exceção dos que tenham caráter estritamente sigiloso.