Três doenças causadas pelas mudanças climáticas

A alteração de temperatura em um único dia, intitulada tecnicamente como amplitude térmica, traz alguns efeitos para a saúde. Essas mudanças climáticas costumam deixar as pessoas com imunidade baixa, aumentando o risco de doenças respiratórias, sobretudo em crianças e idosos.

O otorrinolaringologista da OtorrinoDF, João Vitor Bizinoto Caetano, explica que as mudanças na umidade do ar promovem alteração direta nas vias aéreas superiores. “O ar mais seco, por exemplo, que é comum em ambientes climatizados por ar condicionado, promove ressecamento nasal, o que gera espirros, coceira e coriza. A mucosa do nariz também fica mais vulnerável a infecção viral e bacteriana. A falta de renovação de ar facilita a transmissão de vírus”, afirma o especialista.

O médico ainda ressalta que devido essa mudança brusca no tempo é perceptível o aumento na quantidade de resfriado comum e das gripes que são infecções virais, assim como das rinossinusites bacterianas.

Doenças comuns causadas pelas mudanças climáticas