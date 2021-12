Número de testes positivos para Covid em farmácias cai 30% em novembro

O porcentual de resultados positivos sobre o total de atendimentos caiu de 10,6% para 9% na mesma base de comparação

Joana Cunha

São Paulo, SP

Em declínio desde março, os testes positivos para Covid-19 em farmácias caíram 30% em novembro em relação ao mês anterior, segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias).

Foram 37,9 mil diagnósticos, em comparação com 53,9 mil em outubro. O porcentual de resultados positivos sobre o total de atendimentos caiu de 10,6% para 9% na mesma base de comparação.

Os primeiros resultados coletados em dezembro indicam que a tendência de queda deve se manter. Dos 95,6 mil testes feitos até o dia 5 deste mês, cerca de 8.600 foram positivos, afirma a entidade.

Desde que o serviço começou a ser oferecido, em abril do ano passado, as farmácias realizaram mais de 12 milhões de exames rápidos, incluindo testes para antígenos e anticorpos e do tipo PCR.