Fábio Jr se apresenta nos dias 22 e 23 no Rio de Janeiro com ingressos de R$300 à R$620

O cantor mais romântico do país vai se apresentar no Teatro Multiplan do Shopping VillageMall

Para o final de ano ficar ainda romântico e especial, o cantor Fábio Jr. desembarca na próxima semana no Rio de Janeiro para duas grandes apresentações na cidade maravilhosa dias 22 (quarta) e 23 (quinta) no Teatro Multiplan do Shopping VillageMall. Com todo o seu charme e carisma, e trazendo um repertório pra lá de emocionante, o artista promete cantar clássicos que marcaram gerações como “Senta Aqui”, “Pai”, “Caça e Caçador”, “Felicidade”, “Alma Gêmea”, entre outras. o cantor Fábio Jr. desembarca na próxima semana no Rio de Janeiro para duas grandes apresentações na cidade maravilhosa dias 22 (quarta) e 23 (quinta) no Teatro Multiplan do Shopping VillageMall “Fala moçada do Rio, dias 22 e 23 de dezembro estarei aí no Teatro Multiplan do Shopping VillageMall!! Até já! Brigaduuuuuu!!”, convida o cantor. Créditos: GLOBO/ZÉ PAULO CARDEAL Com todo o seu charme e carisma, e trazendo um repertório pra lá de emocionante, o artista promete cantar clássicos que marcaram gerações Fábio Jr. é um artista completo reconhecido também como compositor, ator e apresentador, além de acumular números extraordinários em todas as plataformas digitais. Vale ressaltar que a banda que o acompanha é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D’Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais. Foto: reprodução/Facebook Fábio Jr. é um artista completo reconhecido também como compositor, ator e apresentador, além de acumular números extraordinários em todas as plataformas digitais Serviço Fábio Jr. no Teatro Multiplan (Rio de Janeiro) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Dias: 22 e 23 de dezembro Horário: 20h Local: Shopping VillageMall – Av. Das Américas, 3900 – Piso SS1 Informações: www.sympla.com.br CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Preços: Plateia Vip – R$ 620,00 Plateia – R$ 500,00 Plateia superior– R$ 400,00 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Frisas – R$ 360,00 Camarote – R$ 300,00 Classificação etária: 16 anos CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Duração: 90 minutos CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE