Novembro Azul: confira 7 alimentos ricos em licopeno, substância capaz de prevenir o câncer de próstata

Cuidar da saúde física e ter uma alimentação saudável são fundamentais para impedir o desenvolvimento deste tipo de câncer

Douglas Ramalho

Novembro azul chegou e com ele a necessidade de discutir um assunto importante para os homens: o câncer de próstata. A campanha de escala mundial tem por objetivo desmistificar tabus sobre o tema e chamar a atenção para os cuidados com a saúde, além da divulgação de dados e informações importantes.

O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, representando 29% dos diagnósticosda doença no país. Segundo o INCA – Instituo Nacional do Câncer – o número de novos casos, entre 2020 e 2022, chegou a 65.840. Além disso, a patologia é a segunda mais comum no país, ficando atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

Prevenção é sempre a melhor alternativa. Cuidar da saúde física e ter uma alimentação saudável são fundamentais para impedir o desenvolvimento deste tipo de câncer. Nos últimos anos, o hábito alimentar tem sido objeto de estudo como fator de risco para o

surgimento e desenvolvimento de algumas neoplasias.

Pensar estrategicamente no que comer, pode ser determinante na manutenção da saúde nas células humanas, e com isso, inibir o estresse oxidativo, que é um processo normal no organismo, que caso aconteça de forma desequilibrada e excessiva pode resultar na morte celular.

Alguns alimentos na natureza como frutas e verduras, possuem substâncias antiinflamatórias e antioxidantes muito eficazes no combate ao câncer, dentre elas: o licopeno.

Este composto pode melhorar a comunicação celular, modular a resposta hormonal e imune, além de regular o metabolismo.

“Um mecanismo que está associado ao uso do licopeno é a inibição do estresse oxidativo, assim como a questão inflamatória, a restauração da função da mitocôndrias e outros mecanismos. Além disso, ele aumenta a expressão de conexina, que são proteínas de ligação que auxiliam na redução da proliferação das células de câncer”, explica o médico Dr. José Ribas, da Clínica Reviv, em Brasília.

O licopeno é um tipo de carotenoide, ou seja, pigmento natural que dá a cor avermelhada a diversos alimentos, agindo de forma preventiva não só contra o câncer de próstata, mas também, a doenças cardiovasculares e como um potente neutralizador dos radicais livres, agentes responsáveis pelo envelhecimento das células.

Confira 7 alimentos ricos em licopeno:

Tomate: Um dos alimentos com maior quantidade de licopeno, principalmente quando são cozidos. Rico em vitamina A, B e C, protege o sistema imunológico e auxilia no crescimento de músculos, ossos e dentes.

Cenoura: Rica em carotenoides, potássio, fibras e antioxidantes. Promove a saúde dos olhos e evita envelhecimento precoce, além de fortalecer o sistema imunológico.

Mamão: Rico em vitaminas e minarais, como vitaminas A, C, E e do complexo B. Além de minerais como cálcio, magnésio, fósforo e cobre. Eficaz no controle do peso, do colesterol e fortalecimento do sistema imunológico.

Melancia: Propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígena, digestiva e antihipertensiva. Protege o coração, previne o câncer e melhora a saúde da pele e cabelo.

Goiaba vermelha: Fonte de vitamina C, potássio, cálcio e magnésio. Rica em fibras, muito útil para favorecer o funcionamento do intestino.

Repolho roxo: Possui propriedades imunoestimulantes, contribui para o bom funcionamento gastrointestinal e combate o envelhecimento precoce. Rico em vitamina A, C, E e K, além de cálcio, magnésio e potássio.

Pimentão vermelho: Indicado para pessoas com diabetes, pois possui propriedades hipoglicêmicas, também ajuda quem tem sofre de psoríase. Possui grande concentração de licopeno, vitamina C e E.