Mulher fica presa às ferragens em capotamento na BR-020

A equipe encontrou a passageira do veículo presa e com dores no tronco e um ferimento no braço. Ela foi transportada para o HRS

Uma mulher ficou presa às ferragens de um carro que capotou no início da tarde desta segunda-feira (14), na BR-020, próximo à Loja Rezende.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar ao local, a equipe encontrou a passageira do veículo, identificado apenas como R.M.P., de 31 anos, presa e com dores no tronco e um ferimento no braço. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Veja o vídeo do resgate:

O motorista do veículo, identificado apenas como N.S.S., saiu ileso do acidente e não precisou ser levado ao hospital. O motorista do segundo carro envolvido no acidente também não se machucou.

O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente.