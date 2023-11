Musculação pode causar varizes? Especialista explica

As varizes são veias dilatadas, alongadas e tortuosas que geralmente aparecem nas pernas, causando desconforto e inchaço

A busca por um estilo de vida saudável tem levado muitas pessoas a explorar diferentes formas de exercício físico, e a musculação tem se destacado como uma escolha popular. Para pacientes com varizes, pode surgir a dúvida: quem tem varizes pode fazer musculação? Existe alguma contra indicação?

As varizes são veias dilatadas, alongadas e tortuosas que geralmente aparecem nas pernas, causando desconforto e inchaço. A Dra. Cristienne Souza, angiologista e cirurgiã vascular explica que as varizes são comuns. “São muitas vezes relacionadas a fatores genéticos, idade, gravidez e estilo de vida sedentário. Em casos mais graves, ocorrem complicações mais sérias como edema permanente das pernas, escurecimento e fibrose da pele, feridas, tromboflebite e tromboses”, alerta Cristienne.

Para além do desconforto físico, existe um desconforto estético para grande parte das mulheres. A angiologista destaca que a musculação pode ajudar no controle das varizes, prevenindo e amenizando as aparições. “O exercício de musculação promove o fortalecimento dos músculos, o que melhora a circulação sanguínea e pode ajudar nessa prevenção e no controle das varizes”, afirma a especialista.

Cristienne chama atenção para algumas contra-indicações: “Pessoas que já apresentam varizes avançadas ou complicações vasculares significativas devem consultar um médico antes de iniciar um programa de musculação. Em alguns casos, exercícios de impacto intenso podem não ser recomendados, e alternativas de baixo impacto podem ser mais apropriadas.”

Para aqueles que já estão envolvidos em atividades de musculação e se preocupam em desenvolver o problema, a médica explica que malhar não causa varizes. “Ao contrário, a prática regular da atividade física melhora a circulação venosa. Exercícios aeróbicos combinados a musculação, como caminhadas e ciclismo, ajudam a promover a saúde vascular”, declara.

No entanto, a angiologista da clínica Venous enfatiza a importância de tomar certos cuidados para quem busca a musculação. “É de extrema importância começar com orientação profissional e aumentar a intensidade de exercícios físicos e a carga gradualmente. Movimentos de alta intensidade e carga excessiva podem aumentar a pressão nas veias, exacerbando o problema das varizes.”