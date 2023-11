Cidade mineira tem dia mais quente da história do Brasil

Anteriormente, a maior temperatura havia sido registrada em Bom Jesus (PI), em 21 de novembro de 2005, com 44,7ºC

O município de Araçuaí (MG), a 678 km da capital Belo Horizonte, no Vale do Jenquitinhonha, registrou a maior temperatura já marcada na história do Brasil, segundo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesse domingo (19), a cidade alcançou 44,8ºC.

Desde o início do mês, o país vinha enfrentando uma onda de calor, que atingiu grande parte do Brasil. O período terminou nesse final de semana, com diversas cidades apresentando risco de temporais.