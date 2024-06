Donald Trump diz que Taylor Swift é linda e que ouviu dizer que ela é talentosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Donald Trump afirmou que a cantora Taylor Swift é linda e que “provavelmente não gosta dele” em entrevista a Ramin Setoodeh, um dos editores do site americano Variety.

“Acho que ela é linda, muito linda. Muito bonita. Acho também que ela é liberal. Provavelmente ela não gosta do Trump. Ouvi dizer que ela é muito talentosa. Eu acho que ela é muito bonita, excepcionalmente bonita.”

A fala do ex-presidente dos Estados Unidos é parte da entrevista que ele deu para o livro “Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass”, que narra os anos que o republicano trabalhou na TV. Ele coproduziu o reality show “The Apprentice”.

Swift, que antes não falava de política, usou seu documentário “Miss Americana”, de 2020, para discorrer sobre o assunto. “Na eleição presidencial [de 2016], eu estava em uma situação tão horrível que não queria me meter”, ela diz no filme.

Em 2020, ela apoiou a vitória de Joe Biden, atual presidente dos EUA. A cantora ainda não se pronunciou sobre as eleições presidenciais deste ano.