Especialista explica como funciona o novo tratamento para AVC oferecido pelo SUS

O AVC isquêmico, popularmente conhecido como derrame, é a segunda maior causa de morte global em indivíduos acima de 60 anos e a principal causa de incapacidade no Brasil entre adultos. A trombectomia mecânica, intervenção cirúrgica com o objetivo de desobstruir e restabelecer o fluxo sanguíneo arterial em casos de AVC isquêmico foi oficialmente incluída na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Dr. Victor Hugo Espíndola, neurocirurgião e especialista em doenças cerebrovasculares explica que esse tipo de AVC ocorre quando há uma obstrução em uma das artérias que fornecem sangue ao cérebro, e essa interrupção do fluxo sanguíneo pode resultar em sérias consequências para a saúde.

Por isso, estar atento aos sintomas e buscar tratamento imediato é essencial. Existem dois tratamentos disponíveis, de acordo com o neurocirurgião. “O primeiro é uma medicação na veia chamada trombólise, que tenta dissolver o coágulo que está obstruindo a artéria. Em casos mais graves, optamos pela trombectomia mecânica”, explica. A trombectomia mecânica é um procedimento de cateterismo em que, através da inserção de cateteres na artéria, a desobstrução das artérias é feita usando stents ou fazendo uma aspiração.

Quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as chances de reversão e menores as sequelas.Os sintomas de AVC incluem fraqueza súbita, confusão, dificuldade na fala, perda de equilíbrio e dormência repentina em um lado do corpo. O neurocirurgião compartilha uma abordagem simples de ser abordada ao se deparar com alguém que possa ter sofrido um AVC. É importante lembrar das quatro palavras da escala SAMU:

S (sorriso): Solicite que a pessoa sorria, e verifique se a pessoa apresenta um sorriso irregular ou se há uma queda em um lado do rosto;

A (abraço): Peça para que a pessoa erga os braços como se fosse dar um abraço. Fique atento para caso não consiga erguer um dos braços, ou se existir diferença de força entre um braço e outro, ou entre uma perna e outra;

M (mensagem): Faça com que a pessoa repita uma mensagem ou cante uma música que ela conheça bem. Observe se a fala está estranha, com dificuldade em pronunciar palavras;

U (urgente): Se qualquer um desses sinais estiver presente, é preciso procurar ajuda médica imediatamente.

Embora não haja uma cura definitiva, a trombectomia mecânica oferece resultados promissores na redução das sequelas. “A recente inclusão do procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS) representa um marco significativo na abordagem de casos de AVC isquêmico. Este tratamento agora está acessível a toda a população, trazendo esperança e reduzindo sequelas. A trombectomia mecânica supera a trombólise tradicional, oferecendo uma janela terapêutica mais ampla e maior eficácia em casos graves”, afirma Victor Hugo.