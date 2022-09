Entenda como funciona o exame que ajuda a identificar apneia do sono

Conhecida como Holter do sono, nova ferramenta permite ajudar no rastreio da apneia

Muitas pessoas fogem do diagnóstico de apneia do sono ao pensar em dormir fora de casa, numa clínica especializada e ligada a vários aparelhos. Mas uma nova ferramenta permite ajudar no rastreio da apneia do sono sem sair de casa: o Holter do sono.

A apneia do sono

Apneia Obstrutiva do Sono é uma parada respiratória que ocorre enquanto a pessoa está dormindo e roncando, normalmente provocada pelo colapso das paredes da faringe.

A apneia do sono produz uma série de ciclos de frequência cardíaca, seguindo uma periodicidade e amplitude variável conforme o paciente. Apesar de mudar de pessoa para pessoa, os padrões são bastante característicos.

“O exame permite fazer em casa esse rastreio, a partir dos registros eletrocardiográficos durante o sono. Em média, 80% dos casos podem ser identificados pelo Holter do sono”, explica o médico cardiologista fundador da Amplexus, Fabrício da Silva.

Holter do sono

A investigação com o Holter para identificar apneia não substitui a Polissonografia – exame realizado nas clínicas especializadas para detecção, avaliação e controle terapêutico da apneia do sono. Mas permite fazer um primeiro rastreio com mais conforto para o paciente.

É um exame simples e moderno, que faz medições a partir de um sensor sem fios que monitora a frequência cardíaca, os movimentos e a saturação de oxigênio enquanto o paciente dorme.

“Algumas alterações podem indicar necessidade de início de acompanhamento”, ressalta o cardiologista. “Sobrepeso, ronco e cansaço ao longo do dia associados a alterações cardíacas como diabetes, colesterol alto e hipertensão são alguns deles”, completa.

O diagnóstico rápido é essencial para um bom tratamento da apneia do sono, explica a fonoaudióloga da Amplexus, Pâmela Gonçalves. “A apneia do sono é uma doença que traz consequências não só cardiovasculares, mas também cerebrais, metabólicas e pode levar até ao óbito. Diagnosticar rápido permite um tratamento eficaz”, ressalta.

Um dos tratamentos para a doença é a terapia fonoaudiológica, que pode ser realizada em casa, com auxílio da fonoaudióloga. “É um tratamento simples que devolve a qualidade de vida ao paciente. A má qualidade de sono interfere na rotina do paciente, tendo consequências na vida acadêmica, profissional e pessoal”.