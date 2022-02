Dia Nacional da Mamografia alerta para prevenção do câncer de mama

Mamografia é o principal exame para diagnóstico precoce da doença, e a data celebrada tem como propósito conscientizar a população sobre a prevenção

No Brasil, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), quando detectado precocemente, em estágio inicial, as chances de recuperação são de até 95%. Entretanto, 14 mil brasileiras ainda perdem as vidas todos anos para este tipo de tumor, segundo dados do Instituto. A estimativa do INCA é que somente no ano passado, foram identificados mais de 66 mil casos da doença.

A mamografia é a principal ferramenta utilizada para o diagnóstico do carcinoma. Assim, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do exame para detectar alterações na mama, foi instituída a data de 5 de fevereiro como Dia Nacional da Mamografia, pela Lei nº 11.695/2.008. Trata-se de um procedimento não invasivo, a partir de uma radiografia do tecido mamário em que são realizadas imagens da glândula, com as quais é possível detectar alterações suspeitas antes do aparecimento dos sintomas, garantindo um tratamento adequado.

A Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), juntamente com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), recomenda mamografias anuais a partir dos 40 anos, ou antes, com indicação médica.

“A mamografia é indispensável na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. Outros exames de imagem complementares como ultrassonografia e ressonância magnética das mamas também podem ser necessários e auxiliam na avaliação da paciente pelo médico. Com o avanço da tecnologia, o serviço de imagem hoje conta com aparelhos digitais de última geração, que reduzem o tempo de realização dos testes. Além disso, o exame Tomossíntese Mamária é uma opção com menor taxa de repetições e dose reduzida de radiação”, defende a médica radiologista dedicada à radiologia mamária do Sabin, Nara Cunha.

Cuidados

Resultado da multiplicação anormal e desordenada de células que formam um tumor, o câncer de mama é uma alteração genética, que pode ser desenvolvida ao longo da vida ou herdada, podendo acometer mulheres e homens (nestes, em 1% do total de casos). Além da mamografia, especialistas sinalizam ser importante estar atento à prevenção primária. Ou seja, é fundamental o controle de fatores de risco relativos à saúde, como excesso de peso corporal, inatividade física, consumo de álcool e cigarro. Em 2020, 13% dos casos de câncer de mama poderiam ter sido evitados pela redução de hábitos que favorecem a doença relacionados ao estilo de vida, conforme estudo do INCA.

Dentre as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil elaboradas pelo Instituto, uma das principais recomendações é o autoexame. A observação e palpação da mama em frente ao espelho deve ser realizada com frequência, alertando para possíveis alterações. Outros testes também podem ser úteis na detecção de neoplasia, como exames de sangue. Isso porque, normalmente, quando há algum processo cancerígeno, algumas proteínas específicas têm sua concentração aumentada no sangue. “Nas nossas unidades, você realiza todos os procedimentos que precisa em um único dia e lugar. Os ambientes integrados dispõem de análises clínicas e diagnósticos por imagem”, explica Nara.

Vale ressaltar, contudo, que, conforme indicação do Instituto Nacional do Câncer, nenhuma dessas práticas (autoexame e testes sanguíneos) substituem a consulta médica regular com ginecologistas e mastologistas e a realização de mamografias.

