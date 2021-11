Dia Mundial do Diabetes (14/11): a doença que pode levar à cegueira

54% dos brasileiros nunca ouviram falar sobre danos na retina causado pelo diabetes

14 de novembro é marcado pelo Dia Mundial do Diabetes e uma das principais complicações da doença é a retinopatia diabética, lesões que aparecem na retina do olho. Um estudo realizado pelo Ibope, encomendado pela Bayer, mostra que 54% dos pacientes com diabetes nunca ouviram falar no problema que pode causar sérios danos na visão. A condição é a principal causa da cegueira irreversível em pessoas entre 20 e 74 anos

O especialista em retina Douglas Pigosso, oftalmologista do CBV Hospital de Olhos, alerta que uma das causas da retinopatia diabética é o descontrole da glicemia. As altas taxas de açúcar são muito prejudiciais para a saúde, “Muitas vezes o paciente já nos procura quando a doença está avançada. Em casos mais graves, os danos à retina podem levar à cegueira em cinco anos. Por isso, é importante o paciente fazer avaliação médica regularmente e também manter uma rotina saudável, além do controle da glicemia”, explica o oftalmologista.

Entre os sintomas listados pelo médico, estão: visão embaçada, borrões e dificuldade de distinguir cores. “A retinopatia são lesões que causam danos na retina do olho e possui vários graus, sendo a proliferativa o estágio mais grave. Nesse caso, é irreversível”, afirma o médico.

Douglas também ressalta a importância do acompanhamento médico. “Os pacientes com diabetes precisam fazer consultas regularmente com o oftalmologista para que a retinopatia seja descoberta antes da perda da visão, pois, infelizmente, quando não tratada é uma das piores cegueiras que existem, infelizmente”, alerta o especialista em retina.

Estadão Conteúdo