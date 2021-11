PRF iniciará Operação Proclamação da República nas rodovias do DF

A ação, que vai até as 23h59 da segunda-feira (15), acontece em razão do feriado prolongado, o que favorece a realização de mais viagens e assim ocasionando um fluxo maior de veículos e passageiros nas rodovias federais do DF e Entorno

A partir da desta sexta-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Proclamação da República 2021 nas rodovias do Distrito Federal.

A ação, que vai até as 23h59 da segunda-feira (15), acontece em razão do feriado prolongado, o que favorece a realização de mais viagens e assim ocasionando um fluxo maior de veículos e passageiros nas rodovias federais do DF e Entorno.

A iniciativa contará com a presença de aproximadamente 200 policiais rodoviários federais, que estarão presentes nas principais rodovias federais do DF e Entorno realizando o policiamento e a fiscalização com foco na segurança viária, visando a redução de acidentes de trânsito, e também no combate ao crime.

Restrição de tráfego para veículos de carga – Apenas em pista simples

Para melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6m de largura, 4,4m de altura, 19,8m de comprimento, 57 tonelatas de PBTC.

Nos dias e horários abaixo:

12/11 (sexta-feira) das 16h às 22h

13/11 (sábado) das 06h às 12h

15/11 (segunda-feira) das 16h às 22h

Nos estados do Acre, Amazonas e Roraima não haverá restrições de circulação.

Atenção redobrada para o período das chuvas!

Verifique se os pneus estão calibrados e em boas condições de uso, inclusive o pneu estepe;

Verifique se todos os faróis, luzes de posição e lanternas traseiras estão funcionando;

Verifique também se oO limpador de para-brisa não estão ressecados;

Mais dicas para uma viagem segura

O condutor não deve utilizar o celular. Mantenha a máxima atenção na rodovia.