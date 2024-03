Dengue pode causar problemas oculares, alertam especialistas

Os sintomas causados pela doença são variados, mas podem ocasionar até a perda da visão

A epidemia de dengue no Distrito Federal acende um alerta para a visão. Segundo especialistas, a doença pode causar problemas oculares e até a perda da visão, em casos graves. Os sintomas podem aparecer nas partes externa e interna dos olhos, com sangramentos. Além disso, os pacientes podem ter infecções e inflamações na retina e nervo óptico.

Os problemas oculares costumam aparecer mais em pacientes com dengue hemorrágica, mas pessoas com sintomas leves também podem sentir alguns sintomas. Ao Jornal de Brasília, o oftalmologista do Visão Hospital de Olhos, Samuel Duarte, explicou que as complicações oculares são raras, mas todos devem ficar atentos aos sintomas.

“Uma pessoa com dengue, infelizmente pode ter a perda da visão. Mas, claro, isso é mais comum de acontecer em pacientes com sintomas graves da doença. Pode acontecer mais em pessoas com dengue hemorrágica, ou que apresentam problemas no nervo óptico ou na retina”, destaca o Dr. Duarte.

“Já nos casos leves de dengue, as chances de um paciente desenvolver problemas na visão são mínimas. No máximo, os pacientes com quadro mais leve vão apresentar um sangramento externo na parte branca. Apesar de ser assustador e chamar muita atenção, esse sangramento é de evolução benigna e não causa prejuízo definitivo na visão do paciente”, completou o oftalmologista.

Um dos sintomas comuns em pessoas com dengue, é a ‘dor atrás dos olhos’. O Dr. Duarte disse que a medicina ainda não sabe ao certo o motivo desse sintoma, mas isso não significa que a pessoa terá a perda da visão. “A dor atrás dos olhos é o que mais tem preocupado os pacientes. Muitas pessoas nos questionam se esse sintoma pode causar problemas graves na visão. A dor atrás dos olhos é muito comum em muitas pessoas com dengue, e isso não significa que o paciente vai perder a visão”, comentou.

Além da hidratação, repouso e ingestão de dipirona e paracetamol (para tratar os sintomas), um paciente com dengue que apresenta sintomas na visão deve tomar muito cuidado com a manipulação dos olhos. “Caso um paciente com dengue esteja com algum sintoma nos olhos, indicamos também fazer uma compressa fria para aliviar um pouco a dor nos olhos. Mas o importante é evitar ao máximo a manipulação nos olhos para não romper nenhum vaso mais sensível que esteja na iminência da ruptura”, orientou o Dr. Duarte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O paciente com dengue e com sintomas oculares deve procurar um oftalmologista caso apresente visão turva, sangramento ou qualquer outro problema que não esteja dentro dos sintomas leves da doença. “Os problemas oftalmológicos não são tão comuns em dengue, são muito poucos os casos. Por isso, destacamos que as pessoas não precisam criar uma hiper euforia com o caso. Mas é importante sempre estar atento com a visão, se percebeu que tem uma perturbação e está bem sistemicamente você procura um oftalmologista, caso esteja muito mal procure logo um clínico geral”, frisou o médico.

Problemas oculares nas crianças

A Dra Isabela Cunha, oftalmopediatra do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), alertou para os problemas oculares na visão das crianças com dengue. Os sintomas são parecidos com os dos adultos, e costumam aparecer também nos casos mais graves da doença. “Geralmente a dengue afeta mais a questão oftalmológica quando existe um comprometimento importante do sistema imunológico da criança, principalmente com relação a redução dos glóbulos brancos, linfócitos e da redução das plaquetas. Qualquer dor nos olhos, vermelhidão ou queixa de baixa qualidade visual é preciso levar a criança a um oftalmologista o quanto antes”, disse.

A oftalmopediatra explica que as hemorragias em pacientes com dengue podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive nos olhos. Além disso, como se trata de crianças, qualquer sintoma, até leve, exige atenção redobrada. “Um dos sintomas mais comuns é a dor no olho. Quando a criança sente dor no olho é importante ver essa questão da qualidade visual da criança o quanto antes para avaliar se tem algo relacionado com o olho em si ou não”, alertou.