Américas Amigas Alerta sobre Importância de Detecção Precoce para Câncer de Mama

No Brasil, a entidade já realizou mais de 35 mil horas de capacitação e treinamento em profissionais de saúde nas esferas pública e privada, viabilizou mais de 1 milhão de mamografias e contabiliza mais de 68 mil exames de detecção e diagnóstico de Câncer de Mama.

Cerca de 45% dos atendimentos realizados pela Américas Amigas em todo o Brasil são de mulheres abaixo dos 50 anos ou acima de 69 – a faixa dos 50 aos 69 anos é padrão de rastreio de câncer de mama dos serviços públicos e a Américas Amigas segue as recomendações das sociedades médicas (a partir dos 40 anos).

Com base no histórico de atendimentos da Américas Amigas, entidade civil dedicada a prover acesso a rastreio e diagnóstico de câncer de mama a populações mais vulneráveis cerca de 45% das mulheres que apresentam diagnóstico positivo para câncer de mama têm menos de 50 anos ou acima de 69, isto é, fora da faixa de maior incidência (os serviços públicos realizam rastreamento entre 50 e 69 anos). A meta da ONG é realizar diagnósticos completos (mamografia e exames complementares, se necessários) no menor período de tempo – já que o diagnóstico precoce e o início imediato de tratamento, em caso positivo, podem determinar as chances de cura da doença em até 95%.

A Américas Amigas tem uma unidade móvel que percorre cidades de todo o Brasil, principalmente Norte e Nordeste, além de comunidades mais vulneráveis (no final de agosto esteve no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro; e acaba de encerrar roteiro, com uma carreta equipada com mamógrafos, pelo sertão baiano). Na maioria dos casos, as mulheres realizam seus exames nessas unidades móveis pela primeira vez, independentemente da idade.

A atuação da entidade acontece por meio de doações de mamógrafos, doações de exames e capacitação e treinamento de profissionais que atuam em hospitais públicos e filantrópicos. Só para se ter uma ideia, a Américas Amigas já realizou o atendimento gratuito em mais de 17 mil mulheres na região Nordeste e em mais de 6 mil na região Norte. Além disso, já são mais de 17 mil horas de treinamento de profissionais da saúde realizados no Nordeste e mais 6 mil horas na região Norte.

Em 2022, só na região da Amazônia Legal, que priorizou o atendimento em comunidades indígenas e ribeirinhas, foram mais de 5 mil mulheres atendidas, sendo que 33 delas tiveram diagnóstico de Câncer de Mama. Em 2023, a ONG já realizou 2 comissões nesta região em parceria com um navio da marinha com doações em clínicas e hospitais.

“Ao doar não apenas a mamografia mas também as consultas e todos os outros exames necessários para o esclarecimento de diagnóstico, a Américas Amigas dá a essas populações uma real chance de detectar a doença precocemente quando as chances de cura são de até 95%”, afirma Mirna Hallay, Gerente Geral da Américas Amigas.

Mais sobre a Américas Amigas

Fundada em 2009, a Américas Amigas é uma Organização da Sociedade Civil, que tem como propósito contribuir e promover a redução da mortalidade por câncer de mama, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade social, por meio de conscientização, informação e acesso à detecção e ao diagnóstico precoce da doença. Sua atuação está estruturada em três programas principais – doação de equipamentos e insumos, capacitação e treinamento para de profissionais de saúde, e doação de exames, além de ações conscientização e informação sobre a doença.

Entidade sem fins lucrativos, a América Amigas cumpre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e, em 2022, foi considerada uma das 100 melhores ONGs em atividade no Brasil. Suas ações e projetos são desenvolvidos por meio de doações de empresas e pessoas físicas e parcerias com profissionais e organizações de saúde. Para mais informações, www.americasamigas.org.br e @americasamigasoficial.