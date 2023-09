Zelenski confirma reunião com Lula às margens de Assembleia-Geral da ONU

O governo brasileiro havia oferecido duas opções de data para o ucraniano, que nesta segunda-feira (18) confirmou sua participação

FERNANDA PERRIN

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) se encontrará com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, nesta quarta-feira (20). A reunião vai ocorrer por volta das 16h (horário de Brasília) no hotel do petista.

Os dois estão em Nova York, nos Estados Unidos, por ocasião da abertura da Assembleia-Geral da ONU.

O governo brasileiro havia oferecido duas opções de data para o ucraniano, que nesta segunda-feira (18) confirmou sua participação.

Os líderes tiveram um rumoroso desencontro às margens da cúpula do G7 em Hiroshima em maio.