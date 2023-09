Brasil tem oportunidade única de mostrar que é aberto a negócios verdes, afirma Haddad

“Não existe divórcio entre sustentabilidade e desenvolvimento. Isso é coisa do passado. Futuro é do desenvolvimento sustentável”, disse Haddad, em evento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Bolsa de Nova York (Nyse).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o Brasil tem uma oportunidade única de mostrar que é aberto a negócios verdes. Segundo ele, o País voltou firme com os compromissos ambientais e busca “resultados ambiciosos”. “Não existe divórcio entre sustentabilidade e desenvolvimento. Isso é coisa do passado. Futuro é do desenvolvimento sustentável”, disse Haddad, em evento da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Bolsa de Nova York (Nyse). Leia também Seis em cada dez brasileiros sentem insegurança ao andar na rua à noite, diz Datafolha

3 dias após revelar gravidez, Arthur Aguiar anuncia término com Santucci

Léo Santana xinga e responde gesto obsceno de homem durante apresentação em Salvador Ele ressaltou ainda a necessidade de o Brasil aproveitar uma janela que está aberta agora para negócios verdes. Em cinco anos, alertou, ela pode se fechar. “Nós temos que abrir a nossa economia para o green Business, tornar o Brasil um ponto de chegada, um investimento que vise à sustentabilidade econômica, à sustentabilidade social, à sustentabilidade das contas públicas”, disse Haddad. O ministro também defendeu maior interação e parcerias entre empresas públicas e privadas. Citou, por exemplo, recente anúncio da Petrobras e da Weg. “A Petrobras está com os olhos voltados para o futuro”, disse. Estadão conteúdo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE