Agosto Dourado: os benefícios da amamentação na formação da arcada dentária

Além de ser altamente nutritivo, o aleitamento materno também influencia no desenvolvimento da respiração correta

O leite materno tem padrão ouro de qualidade, isso porque ele pode fazer muito pelo desenvolvimento da criança. Com o objetivo de reforçar as ações de promoção e incentivo ao aleitamento materno, foi criada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) a campanha Agosto Dourado. Segundo especialistas, são inúmeros os benefícios para as crianças. Entre eles, o desenvolvimento da arcada dentária do bebê, além de influenciar na respiração correta.

De acordo com a ortodontista e ortopedista dos maxilares, Carolina Alexandre, da clínica IGM Odontopediatria, a amamentação promove inúmeros estímulos faciais: “São vários grupos musculares que a amamentação tem o poder de estimular por meio da sucção. Os músculos que o bebê precisa utilizar para ordenhar o leite materno são os mesmos músculos que no futuro ele utilizará para ter uma mastigação de qualidade, forte o suficiente para triturar alimentos mais fibrosos e duros que irão complementar o crescimento da face como um todo.”

A especialista reforça a importância do propósito da campanha. “Agosto é o mês dedicado à campanha de incentivo à amamentação, dourado porque o leite materno tem padrão ouro de qualidade, não só nutricional, mas também, faz uma ligação psicoafetiva poderosa entre o bebê e sua mãe”, ressalta.

A amamentação estimula o desenvolvimento dos ossos, músculos e articulações da face promovendo um correto posicionamento entre mandíbula e o maxilar, que reflete no alinhamento futuro dos dentes e também na execução correta de inúmeras outras funções da boca como a dicção e a deglutição. Carolina Alexandre destaca ainda outro benefício do aleitamento materno: “A amamentação estimula a respiração pelo nariz, que é uma das funções principais para o crescimento, desenvolvimento e qualidade de vida dessa criança”, afirma a ortodontista.