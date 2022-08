Xi alertou Biden que ‘não era hora para crise’, ao tratar de Pelosi em Taiwan

Xi, que observa Taiwan como parte da China, ficou frustrado porque meses de esforços diplomáticos não conseguiram impedir a viagem de Pelosi

Dias antes da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, o líder do Partido Comunista, Xi Jinping, ligou para o presidente Biden e disse que “agora não é hora para uma crise”.

Xi, que observa Taiwan como parte da China, ficou frustrado porque meses de esforços diplomáticos não conseguiram impedir a viagem de Pelosi, segundo fontes ligadas ao governo da China.

Em uma conversa em 28 de julho, Xi alertou Biden sobre consequências ainda obscuras sobre a visita de Pelosi a Taipé, capital de Taiwan. E também indicou que não tinha intenção de entrar em guerra com os EUA, e que ambos os lados precisavam “manter a paz e a segurança”, de acordo com fontes consultadas.

Questionado sobre a discussão, Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, disse que “o presidente Xi elaborou a posição de princípios da China sobre a questão de Taiwan” em sua discussão com Biden.

Autoridades do governo Biden afirmam que deixaram claro a Pequim que Washington está comprometido com a política de “uma China”, que há muito sustenta a relação entre os EUA e a China. Mas acrescentam que os membros do Congresso têm o direito de viajar para Taiwan.

Depois que Pelosi deixou Taiwan, a China reagiu com dias de exercícios militares em larga escala, o que impôs um bloqueio temporário a Taiwan e interrompeu a cooperação com Washington para uma agenda de clima, além de congelar contatos militares.

Os líderes da China buscavam uma resposta ponderada, mas que fosse forte. A ideia também era evitar uma escalada diplomática com Washington e seus aliados, informaram fontes familiarizadas com o pensamento de Pequim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo