PRF se prepara para Operação Tiradentes 2022 no DF

Os reforços serão direcionados para garantir a mobilidade e segurança viária de todos que trafegam nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá reforçar, neste feriado do aniversário de Brasília e Tiradentes, comemorados no dia 21 de abril, o policiamento nas rodovias federais do Distrito Federal e Entorno. A Operação Tiradentes 2022 iniciará às 00h do dia 21 de abril e se estenderá até às 23h59min do dia 24.

O objetivo da operação é garantir a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, como também combater a criminalidade nas rodovias federais.

Além de aumentar a segurança nas rodovias, os policiais estarão localizados em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A PRF segue também atua na prisão de criminosos, recuperação de veículos roubados e retirada de armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Este ano, o dia de Tiradentes é celebrado em uma quinta-feira, possibilitando a ocorrência de um feriado prolongado.

Restrições de tráfego

Neste feriado não haverá restrição de veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. Em todos os estados brasileiros, os veículos poderão circular livremente, todos os dias, a qualquer hora.

Revise o veículo antes de viajar

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança:

Pneus calibrados e em boas condições de uso, inclusive o pneu estepe;

Todos os faróis, luzes de posição e lanternas traseiras funcionando adequadamente.

O limpador de para-brisa se não estão ressecados; Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Mais dicas para uma viagem segura

O condutor não deve utilizar o celular. Mantenha a máxima atenção na rodovia.

Respeite os limites de velocidade e a distância em relação aos demais veículos;

Só ultrapasse em locais permitidos e quando tiver a certeza de que é possível realizar essa manobra de forma segura.

Descanse bem na noite anterior à viagem.

O condutor e todos os passageiros devem utilizar o cinto de segurança.

Respeite a sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal

Jamais dirija se consumir bebidas alcoólicas.

Essas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila. Muitos são os fatores que podem contribuir para acidentes graves e muitas vezes fatais. Um segundo de desatenção é o suficiente para acarretar graves consequências para condutores, passageiros e pedestres.

A Polícia Rodoviária Federal deseja um bom feriado a todos e reforça que o condutor deve manter atenção constante no trânsito.