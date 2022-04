Deputado federal Israel Batista é alvo de assalto com faca

Elisa Costa

Brasília, DF

Os casos de violência em Brasília têm preocupado tanto os moradores quanto os gestores públicos. Na última semana, o jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, foi esfaqueado no Sudoeste, enquanto ia para casa. Na madrugada dessa quarta-feira (24), o deputado federal Israel Batista foi alvo de um assalto no centro da cidade.

O caso do parlamentar foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, mas a investigação está nas mãos da 5ª Delegacia de Polícia, no Setor de Grandes Áreas Norte. Segundo as informações, Israel foi surpreendido por três homens, próximo à conveniência do Posto da Torre, sendo que um dos criminosos portava uma faca.

Os homens levaram o celular, a carteira e o carro do parlamentar. O veículo, um Tiguan de cor verde, foi encontrado mais tarde no Setor Hoteleiro Sul (SHS) e passará por uma perícia no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo a assessoria do deputado, ele não foi ferido e passa bem. Em nota à imprensa, Israel Batista declarou: “Agradeço a todas e todos que estão enviando mensagens de apoio. Agora, precisamos deixar as autoridades competentes atuarem no caso”.

Questionado sobre os incidentes e a situação da segurança pública na cidade, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) explicou que a gestão tem se empenhado na formação de novos policiais militares para auxiliar no combate a esses casos. “O que a gente espera é ter uma cidade cada vez mais segura, para isso estamos trabalhando em tempo integral dentro das academias militares, para colocar a disposição da sociedade”.

“Ainda temos violência, precisamos avançar cada vez mais. Nós temos uma polícia militar preparada, que vêm fazendo uma ronda intensiva. A polícia civil tem descoberto todos os crimes e têm colocado os criminosos à disposição da Justiça. A gente espera que esses episódios diminuam cada vez mais”, concluiu Ibaneis.