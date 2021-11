Presidente do Paraguai, Benítez chega ao Planalto para encontro com Bolsonaro

Os ministros Carlos França (Relações Exteriores) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também participam da agenda

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, chegou nesta quarta, 24, ao Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Bolsonaro, os líderes devem discutir o fomento à pesca no Lago de Itaipu. O governo, contudo, não emitiu uma nota oficial sobre a visita do presidente paraguaio.

Estadão Conteúdo