Presente em forma de alimento

Instituto Solidário a Vida lança campanha de Natal para presentear pais de crianças portadoras de deficiência no DF

Foi com o objetivo de conseguir ajuda com os cuidados do filho portador de paralisia cerebral, Otavio de Jesus, de 7 anos, que Cícero Uellen Silva chegou ao Instituto Solidário a Vida, organização sem fins lucrativos que busca amparar crianças com doenças crônicas no Distrito Federal e no entorno. “Cheguei através de uma mãe que nos conheceu pelas redes sociais e se aproximou. Ela então nos falou da instituição”, comenta Cícero.

A família de Otávio veio da Bahia com o objetivo de encontrar tratamento para o menino. Ele foi a primeira criança acolhida pelo instituto que, hoje, atende 10 crianças recebendo e fornecendo kits com itens necessários para o desenvolvimento deles, como, por exemplo, o leite Fortini, motivo principal pelo qual Cícero procurou a entidade. “Nada é barato, tudo é caro! E cada vez mais aparecem problemas. Sem apoio, o que seria de nós?”, comenta. O leite, ao qual ele se refere, é o leite Fortini, usado para auxiliar o desenvolvimento de crianças em fase de crescimento.

Hoje, graças ao trabalho da instituição presidida por Jecilda Felix, o pai de Otávio diz estar experimentando a tranquilidade. “Hoje, digo que está mais fácil. Muita coisa melhorou, principalmente financeiramente. Estou trabalhando já faz mais ou menos 1 ano, e com a ajuda que recebemos do leite, fraldas, e etc, é claro que nossos dias ficaram melhores”, desenvolve o responsável. Antes, devido a atenção demandada pelo filho, apenas um dos pais trabalhavam, e com os altos custos, estava difícil se manter. A instituição, como ele destaca, veio para somar e proporcionar uma melhor qualidade de vida a Otávio.

Todos merecem um Natal feliz

Com as festas de fim de ano se aproximando, o Instituto Solidário a Vida começou a divulgar uma campanha especial. O objetivo, no momento, é encontrar pessoas dispostas a tornar o natal dessas famílias mais tranquilo, confortável e feliz. Enquanto outras instituições estão angariando brinquedos, a instituição está com o objetivo de presentear suas crianças com latas de leite Pediasure e Fortini para alimentá-las de maneira adequada. O Valor desses itens variam entre R$ 74 e R$ 86, e as famílias não têm condições financeiras de arcar com os custos de forma integral.

“Iniciamos nossas atividades há 3 meses e nosso intuito é dar assistência às crianças com deficiência e doenças crônicas, assim como aquelas em estado vulnerabilidade social”, explica a gestora, Jecilda. A entidade, dessa forma, realiza o cadastro de crianças que não conseguem o leite e medicamentos que precisam na rede pública. Enquanto alguns estão em busca de brinquedos, nós estamos em busca de alimentação”, pontua a administradora. A presidente revela ainda que o projeto espera incluir mais seis crianças no cadastro.

Nesta campanha de natal, o instituto também pede por cestas básicas, frascos para uso de dieta enteral, fraldas, roupas, equipamentos para nutrição e brinquedos até 15 de dezembro. “Fazemos campanhas o ano todo, mas esse mês enfatizamos o Natal em busca de sensibilizar as pessoas”, esclarece Jecilda. As doações podem ser feitas com os próprios itens ou com valores em dinheiro, através de pix e transferências. Além das crianças, a instituição acompanha 15 idosos que moram em um lar de Santo Antônio do Descoberto (GO) e fornece doações para o Conselho Tutelar de Samambaia. “É importante ajudar pessoas que realmente precisam, e que não tiveram oportunidade e esperança na vida. São mães e pais especiais, que se dedicam em dar uma vida digna aos seus filhos, que dependem 100% delas”, argumenta.