Casamento comunitário tem ensaio geral nesta quarta-feira (23)

O sonho do casamento se aproxima. Nesta quarta-feira (23), os casais selecionados do Casamento Comunitário irão realizar um ensaio geral no Museu da República, onde também será a cerimônia, no próximo domingo (28).

Os casais que participarão desta última edição do ano poderão tirar dúvidas sobre horários, posicionamento, fotografia, convidados e todos os detalhes sobre a organização do casamento, desde a recepção até o tão aguardado “sim”.

Por meio da Subsecretaria de Política de Direitos Humanos e Igualdade Racial (Subdhir), a Sejus selecionou os casais por critérios socioeconômicos, estabelecidos via edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Dos mais de 150 inscritos, 50 cumpriram os pré-requisitos.

O Casamento Comunitário é um programa de governo que tem como objetivo estimular o direito à convivência familiar, garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. Para realizar o evento, a Sejus conta com o apoio de parceiros e de voluntários.

Ensaio geral para o Casamento Comunitário

Quarta-feira (24), às 9h, no Museu da República. Clique aqui para mais informações.

