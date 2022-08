União Brasil oferece ao Podemos vaga de vice-presidente

A legenda ficou sem rumo na disputa ao Palácio do Planalto desde a saída do páreo do ex-juiz Sergio Moro, no final de março

Fábio Zanini

São Paulo, SP O União Brasil ofereceu nesta terça-feira (2) ao Podemos a vaga de vice na chapa da senadora Soraya Thronicke (MS), anunciada pelo partido como candidata a presidente. Entre os possíveis nomes analisados estão os senadores Oriovisto Guimarães e Álvaro Dias, ambos do Paraná, e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. O Podemos promete dar uma resposta até esta quinta (4), véspera do prazo final para oficialização de candidaturas. A legenda ficou sem rumo na disputa ao Palácio do Planalto desde a saída do páreo do ex-juiz Sergio Moro, no final de março.

Caso o Podemos decline do convite, o União Brasil tende a ir com chapa “puro sangue” para a Presidência, indicando também o vice.