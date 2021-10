Tenho confiança absoluta, diz Bolsonaro sobre Guedes

Os tais “problemas” que eles vem enfrentando se devem ao avanço da proposta do governo em alterar a regra do teto de gastos

Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para solucionar supostos problemas, o presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), realizou um pronunciamento ao lado do chefe da pasta. Bolsonaro afirmou que tem “confiança absoluta” em Guedes e disse que seu governo não fará “nenhuma aventura” no economia.

“Tenho confiança absoluta nele, ele entende as aflições que o governo passa. [Guedes] assumiu em 2019, fez um brilhante trabalho, quando começou 2020, na pandemia, uma incógnita para o mundo todo”, disse.

Os tais “problemas” que Bolsonaro e Guedes vem enfrentando se devem ao avanço da proposta do governo em alterar a regra do teto de gastos, deixando um fôlego para o Auxílio Brasil, o benefício que entrará no lugar do Bolsa Família a partir do mês que vem.

“Esse valor defendido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura, não queremos colocar me risco nada tocante à economia”, continuou. O Auxílio Brasil deverá pagar cerca de R$ 400.

Outro motivo para a fala de Bolsonaro foi o pedido de exoneração de quatro secretários de Guedes, possivelmente pelo mesmo motivo anterior.

Além do Auxílio Brasil, o presidente voltou a reafirmar a intenção de pagar R$ 400 mensalmente para caminhoneiros autônomos. A ideia da medida é amenizar os danos causados pelas altas nos preços dos combustíveis. Segundo Bolsonaro, o programa será limitado a R$ 4 bilhões, mesmo sem explicar de onde tirará.