Tebet é aplaudida em restaurante reduto da elite paulistana

Fábio Zanini

São Paulo, SP

A senadora Simone Tebet (MS), que disputou a Presidência da República pelo MDB, foi aplaudida de pé na quarta-feira (5) no restaurante Parigi, reduto da elite no Itaim Bibi, em São Paulo.

Ela foi ao local para encontrar integrantes da comissão que fez seu programa de governo, que se reuniam para uma confraternização.

Tebet chegou para a sobremesa, após ter almoçado na casa da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem manifestou apoio. Ao entrar no restaurante, recebeu aplausos de clientes que estavam no local.

Tebet divulgou na campanha ideias liberais na economia, defendidas por empresários e agentes do mercado financeiro.