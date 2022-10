Inscrições abertas para capacitação gratuita em audiovisual

Projeto Circuit Online oferece 18 oficinas voltadas para iniciantes de 14 a 60 anos; cada workshop tem cinco dias de duração

Já pensou em trabalhar com edição de vídeos, streaming, produção de videoclipes para internet ou animação? O Projeto Circuit Online, fruto de parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e o Instituto Ladainha, está com inscrições abertas para capacitação em audiovisual. São 18 oficinas gratuitas e online voltadas para jovens e adultos de 14 a 60 anos. As aulas do primeiro curso começam na próxima segunda-feira (10).

Cada um dos workshops tem cinco dias de duração, sempre de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h. Quem acompanhar pelo menos 60% das aulas receberá um certificado digital. Todos os cursos contam com intérpretes de Libras. A inscrição para uma ou mais oficinas deve ser feita pelo site do Circuito Online.

Programação

Os temas abordados pelo projeto são variados – vão de edição de fotos a capacitação de recursos, passando por efeitos visuais e sonoplastia. A primeira oficina será sobre a produção de videoclipes para a internet, enquanto a última tratará de elaboração de projetos.

“As capacitações seguem uma ordem cronológica de aprendizado, dos assuntos mais básicos aos mais complexos”, explica a coordenadora do Circuit Online, Mônica Alves. “Mas, de modo geral, são aulas bem básicas e práticas, voltadas para iniciantes. O aluno precisa apenas ter familiaridade com navegação na internet.”

A subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da Secec, Sol Montes, ressalta que o workshop está atento à tendência mundial de aliar cultura e tecnologia. “As empresas estão sedentas por profissionais que tenham capacitação na área de audiovisual”, garante. “Essa é uma ótima oportunidade para quem quer se inserir no mercado”.

Confira, abaixo, a programação do Circuit Online

→ 10 a 14/10 – Produção de videoclipe na web

→ 17 a 21/10 – Teoria e prática documental

→ 24 a 28/10 – Design gráfico

→ 31/10 a 4/11 – Teoria e prática da fotografia

→ 7 a 11/11 – Edição de fotos

→ 14 a 18/11 – Roteiro

→ 21 a 25/11 – Direção de arte

→ 28/11 a 2/12 – Produção para cinema

→ 5 a 9/12 – Cinema brasileiro

→ 12 a 16/12 – Conceitos da animação

→ 19 a 23/12 – Efeitos visuais e estética de animação

→ 26 a 30/12 – Análise fílmica

→ 9 a 13/1 – Sonoplastia

→ 16 a 20/1 – Operação de câmera

→ 23 a 27/1 – Edição de vídeo

→ 30/1 a 3/2 – Streaming

→ 6 a 10/2 – Ética e legislação no audiovisual

→ 13 a 27/2 – Elaboração de projetos, captação de recursos e gestão de entidade​