Tarcísio tem 46%, em empate técnico com Haddad, 43%; brancos e nulos são 7%, e indecisos, 4%, mostra Ipec em SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo Governo de São Paulo, com 46% a 43% das intenções de voto, respectivamente, aponta encomendada pela Globo e pesquisa Ipec divulgada nesta terça (25).

No levantamento anterior, realizado há duas semanas, o bolsonarista tinha 46%, e o petista, 41%. A diferença entre eles, portanto, oscilou de cinco para três pontos percentuais, ficando agora dentro da margem de erro de dois pontos, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%.

Os que pretendem votar em branco ou anular no próximo dia 30 passaram de 9% para 7%, e os que ainda não decidiram seu voto se mantiveram em 4%.

Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro em 83 municípios paulistas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06977/2022.

Na última quarta (19), sondagem do Datafolha apontou Tarcísio com 49% das intenções de voto e Haddad com 40% -além de 8% de brancos e nulos e 3% de indecisos. Contando apenas os válidos, o primeiro tinha 55% e o segundo, 45%.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.

Até o instante de apertar o botão na urna, muitas variáveis podem fazer com que as pessoas mudem de posição. Para fazer uma análise mais ampla do cenário eleitoral, o eleitor deve levar em conta o conjunto de questões que os levantamentos abordam.

No primeiro turno, as principais pesquisas mostravam Haddad na liderança, mas ele acabou atrás do adversário, num placar de 42,32% a 35,70% dos votos válidos. O segundo turno da eleição será realizado no próximo domingo (30).