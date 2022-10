Reeleito, Daniel Donizet promete continuar investindo no bem estar animal

Objetivo é trabalhar, juntamente com o governo, para promover saúde e qualidade de vida para a população e para os animais

Nascido em Luziânia GO, no dia 24 de dezembro de 1981, e criado no Gama, o deputado distrital Daniel Xavier Donizet é um dos parlamentares reeleitos para compor a Câmara Legislativa do DF (CLDF). Ele, que é professor e político, ocupa o cargo desde 2019, e também já foi administrador regional do Gama. “Isso é fruto dos meus 4 anos de trabalho. Trabalhamos muito desde o primeiro momento. Isso demonstra que as pessoas estão votando em quem, de fato, trabalha”, comenta o parlamentar em entrevista para o Jornal de Brasília.

Em 2010, Donizet, que tem formação superior em Tecnologia da Informação e pós graduação em Segurança da Informação e Gestão de Governança de TI, concorreu pela primeira vez a uma vaga na Câmara dos Deputados. Na época, era filiado ao Partido da República (PR) e, com 357 votos, correspondentes a 0,03% dos votos válidos, não foi eleito. Em 2018, Donizet candidatou-se a deputado distrital pelo Partido Republicano Progressista (PRP). Com 9.128 votos, o que corresponde a 0,65% dos votos válidos, elegeu-se por média.

Em janeiro de 2019, o distrital foi empossado para a oitava legislatura do parlamento distrital. Na casa, foi designado membro da Comissão de Constituição e Justiça. Em abril daquele ano, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No mês seguinte, assumiu a vice-presidência da executiva regional do partido. Em 2020, Donizet migrou do PSDB para o Partido Liberal (PL).

Uma das principais bandeiras defendidas pelo parlamentar é o respeito e o bem-estar dos animais. Donizet luta contra qualquer tipo de maus-tratos, apoiando as pessoas, abrigos e Organizações não governamentais que também enxergam essa causa como fundamental. “Sempre tive uma relação muito especial com os animais. Quando tive minha primeira experiência com o resgate de um cachorrinho vítima de maus-tratos, o Paçoca, senti a necessidade de me engajar na causa”, diz o parlamentar.

Conforme pontua o deputado, hoje, por exemplo, somente na causa animal há 16 leis em vigor. “Conseguimos investir muito em castrações públicas, antes de 2018 elas estavam totalmente paradas, ativamos, em um primeiro momento, o castramóvel. Depois, quando veio a pandemia nós conseguimos cadastrar clínicas parceiras. Além do mais, investimos no hospital veterinário, onde foi assumido um hospital que estava prestes a fechar”, pondera. De acordo com ele, foi entregue, ainda, pelo governo, um investimento de 10 milhões de reais, e isso fez aumentar o número de atendimentos, “agora temos internaçãoo e um maior número de especialidades. Enfim, em 4 anos de mandato nós fizemos muita coisa, até porque não havia ninguém tratando disso”, salienta Donizet.

Mas os feitos do deputado, nesse mandato, não foram apenas relacionados à causa animal. Como relembra Daniel, foram colocados além disso, recursos na educação, na saúde e na infraestrutura, em especial na cidade do Gama. “Colocamos lá, por exemplo, UPA, um equipamento público que já era esperado a muito tempo. Estamos fazendo também a reforma da rodoviária, e aplicamos recursos em todas as escolas da cidade. Sabemos que a educação é um dos grandes caminhos para o futuro dos nossos jovens”, declarou.

Pelas suas bandeiras, na Câmara Legislativa do DF, Donizet foi eleito presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, além de ser membro da principal comissão da Casa, a de Constituição e Justiça, CCJ. “Sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo (CDESCTMAT). E também faço parte da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU)”, declarou Donizet.

Nesses dois meses finais para o fim do ano, Daniel Donizet promete continuar entregando pautas importantes, principalmente relacionadas a sua bandeira principal: o bem estar dos bichinhos. “Continuarei trabalhando com meus Projetos de Lei. Os que estão em tramitação já estão em estado avançado, e são voltados à causa animal. Estamos sempre pensando na proteção dos animais, e esse será meu foco nessa reta final”, garante. “Além disso, estaremos focados em aprovar os orçamentos, e tudo mais que for importante para a sociedade. Sou membro da CCJ e todos os projetos passam por essa Comissão”, acrescentou.

Já para o próximo mandato, ele compartilha que pretende continuar trabalhando na mesma pegada, investindo recursos no que é importante para as pessoas. “Temos, se não me engano, 60 projetos de lei protocolados que já estão em tramitação nas comissões”, revela.

Apoio ao governo

Sendo membro da base do governo Ibaneis Rocha, Donizet já passou por dois outros partidos antes de se firmar no PL. “Num primeiro momento fui do PRP, houve, então uma fusão e ele se tornou Patriotas, logo em seguida fui para o PSDB, e depois para o PL devido às políticas, do regimento da sigla e das bandeiras que eles defendiam”, conta.

Na avaliação de Daniel, a reeleição de Ibaneis significa a permanência de boas feitorias. “O que a gente tem visto é um governo que se preocupa com todas as áreas. O que acredito é que, depois da pandemia, um dos maiores investimentos será na área da saúde. No entanto, já foram entregues nesses últimos 4 anos, 7 novas UPAs em várias cidades do DF”, avalia o parlamentar. “Acredito que isso irá permanecer, além dos investimentos na educação, infraestrutura, que é algo que já estamos vendo com as obras por todas as partes da cidade”, finalizou.