Tarcísio nomeia PM do Carandiru no gabinete da administração penitenciária

O coronel da reserva da Polícia Militar Sérgio de Souza Merlo foi nomeado para ocupar um cargo na (SAP) Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Ele é um dos 120 policiais que constam do processo do episódio conhecido como o massacre do Carandiru.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou na sexta-feira (14) a nomeação do militar para o cargo de assessor técnico de gabinete da SAP.

De acordo com o MPE (Ministério Público Estadual), Merlo que à época era primeiro-tenente, não atuou na invasão do presídio do Carandiru que deixou 111 presos mortos em 1992. O militar estava no grupo responsável em fazer a varredura nas dependências do complexo depois de encerrada a rebelião.

Em nota, a SAP informou que as nomeações da pasta são realizadas “exclusivamente com base em critérios técnicos”. Sérgio de Souza Merlo, cuja nomeação foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado de São Paulo, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e tem mais de 30 anos de experiência na Administração Pública.