Tarcísio escolhe coronel da PM Helena Reis para chefiar a Secretaria de Esportes

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu que uma mulher, militar e negra será a titular da Secretaria de Esportes no seu governo.

Helena Reis, 52, que é coronel da Polícia Militar e concorreu a deputada estadual nas eleições de 2022 pelo partido de Tarcísio, comandará a pasta a partir de 2023. O anúncio deve ser feito nesta quarta-feira (21).

Com 53.482 votos, a ex-chefe da Casa Militar de SP não conseguiu se eleger, ficando como suplente na Assembleia Legislativa do estado.

Ela será a segunda mulher negra no time do governador eleito, a primeira no cargo de secretária. Antes, Inês Coimbra foi anunciada na Procuradoria-Geral do Estado.

Natural de São José do Rio Preto, em perfil em rede social Helena se apresenta ao público com “casada e mãe”, “cristã”, “doutora em ciências políticas”, “formada em direito e turismo”, “pós-graduada em planejamento, implementação e gestão de educação”.

Filha de um policial militar e de uma feirante, ela ressalta ter sido a primeira negra a comandar a Casa Militar de SP (nomeada em 2017 pelo então governador Geraldo Alckmin), a primeira mulher a chefiar o CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior de Rio Preto) e aluna do curso da Academia Nacional do FBI (a Polícia Federal americana).

Helena, que é militar desde 1994 e coronel desde 2015, aguardará o quinhão que caberá a sua pasta, dentro no orçamento do governo paulista para 2023 (total de R$ 317 bilhões).

Criada em 1965, a Secretaria de Esportes de SP tem como algumas de suas incumbências o estabelecimento de políticas voltadas ao esporte e lazer da juventude e a elaboração e execução de programas e projetos esportivos no âmbito estadual.