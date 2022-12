Mercadante anuncia empresários e mulheres para nova diretoria do BNDES

O anúncio foi feito em almoço com empresários da Esfera Brasil nesta quarta, em São Paulo, em encontro visto como tentativa de aparar arestas

Aloizio Mercadante, futuro presidente do BNDES no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou o nome de cinco diretores que ocuparão postos na diretoria do banco de desenvolvimento.

São eles: Alexandre Abreu, ex-presidente do Banco do Brasil e ex-presidente do Banco Original, José Gordon, da Embrapii, Natalia Dias, do Standard Bank, Luciana Costa, do Natixis, e Luiz Navarro, ex-ministro da CGU (Controladoria-Geral da União). Atualmente o BNDES tem apenas uma diretora.

O anúncio foi feito em almoço com empresários da Esfera Brasil nesta quarta (21), em São Paulo, em encontro visto como tentativa de aparar arestas depois da repercussão negativa com a qual o mercado recebeu a nomeação de Mercadante na semana passada. Ao todo, devem ser nove diretores.

Veja quem são os novos diretores anunciados:

Alexandre Abreu: ex-presidente do Banco do Brasil e ex-presidente do Banco Original. Abreu entrou no BB em 1986 como escriturário na agência de Cariacica (ES). Além do varejo, o executivo passou pelas áreas de cartões, seguros e internet do banco. É formado em administração de empresas e tem MBA em gestão e marketing.

José Luís Gordon: doutor em economia pela IE/UFRJ , atualmente é o presidente da Embrapii. Liderou a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) que representa os bancos de desenvolvimento. Foi diretor da Embrapii e trabalhou no MCTI, MEC e CNI.

Natalia Dias: tem quase 30 anos de atuação na área de banco de investimentos. Atua como CEO do Standard Bank Brasil desde 2018, e como diretora de Energia e Infraestrutura do Standard Bank Group para América Latina desde 2012. Antes do Standard Bank, ocupou posições de liderança na área de banco de investimentos em instituições como JP Morgan Chase, Bank of America Merril Lynch, ING Bank e Banif Investment Banking. Natalia é licenciada em Administração Pública pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e possui especialização em finanças pelo Amsterdam Institut of Finance.

Luciana Costa: presidente no Brasil do Banco Francês de Investimentos Natixis, é especializada em financiamento de grandes projetos, finanças estruturadas, gestão de passivos, mercados de capitais, fusões e aquisições e finanças sustentáveis. Ela está no Natixis desde 2015 e trabalhou no Banco Standard de Investimentos, Banco Real ABN AMRO, Citibank, Bank Boston e Unibanco. É bacharel em Economia pela Unicamp e tem mestrado pela FGV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luiz Navarro: Ex-ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), foi um dos principais responsáveis pela elaboração da Lei Anticorrupção, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013. Ele era cotado para assumir a diretoria de compliance do BNDES, mas o cargo a ser ocupado ainda não foi confirmado.