Senador Marcelo Castro confirma estar com Covid e diz já cumprir isolamento

Segundo a postagem, o parlamentar está com sintomas leves. O vice-líder do MDB ainda diz que cumpre isolamento e recomendações médicas

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) anunciou nesta terça-feira (11), pelas redes sociais, que está com Covid-19.

Segundo a postagem, o parlamentar está com sintomas leves. O vice-líder do MDB ainda diz que cumpre isolamento e recomendações médicas. “A pandemia ainda não acabou. Cuide-se! Vacina salva vida!”, escreveu.

Marcelo Castro, que recebeu as duas doses da vacina e a dose de reforço, é mais um entre vários políticos que têm anunciado nos últimos dias contaminação pelo coronavírus. Na segunda (10), a assessoria de comunicação do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) divulgou que ele também está com Covid-19.

Heinze chamou atenção durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid por defender medicamentos ineficazes contra a doença causada pelo novo coronavírus e também por compartilhar desinformação sobre a pandemia.