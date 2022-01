Eduardo Leite diz que cumprirá agenda online após namorado contrair Covid

“Não tenho qualquer sintoma, mas farei o PCR agora, no início da tarde, e, por precaução, as minhas agendas serão virtuais hoje”, informou

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta terça-feira (11) que seu namorado está com Covid-19. O tucano diz que ainda fará o teste para a doença, mas já cumpre isolamento e irá trabalhar à distância.

“Não tenho qualquer sintoma, mas farei o PCR agora, no início da tarde, e, por precaução, as minhas agendas serão virtuais hoje”, informou pelas redes sociais.

Eduardo Leite namora o capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos, que vive na capital paulista e está se especializando em endocrinologia pediátrica na USP (Universidade de São Paulo).

Bolzan é graduado em medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo e fez residência em Pediatria pela Universidade Federal do Espírito Santo.