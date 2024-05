Senador bolsonarista Jorge Seif é criticado após ver show da Madonna com mulher

DIOGO BACHEGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, explicou sua ida ao show da cantora Madonna em Copacabana em um áudio a que o jornal Metrópoles teve acesso. A presença foi criticada por outros políticos da direita, que consideraram o conteúdo da apresentação indecente e o momento inadequado para festividades, dada a tragédia climática no Sul.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Seif encaminhou ao jornal o link de uma transmissão do Space Liberdade no X, no qual o senador se pronunciou sobre o caso.

“Como militante de direita, conservador, eu realmente vacilei, fui inocente. Eu deveria saber que minha presença lá ofenderia todas as pessoas de direita do país”, disse na transmissão.

Seif, que foi Secretário Nacional de Pesca e Aquicultura no Governo Jair Bolsonaro, diz que esteve na área VIP do evento, que aconteceu no último sábado (4), no Rio de Janeiro, a pedido de sua mulher, Catiane Seif. Ela é secretária adjunta de Turismo em Santa Catarina e vice-presidente do PL Mulher.

“Minha esposa me pediu. É a artista que ela acompanha desde a juventude”, diz Seif no áudio. “Minha esposa, que tá passando por essa fase terrível comigo, me falou ‘meu marido, eu gostaria de ver o encerramento da carreira artística da Madonna. Você pode me levar no Rio de Janeiro? Eu tô te fazendo um pedido. Você pode me levar?’ Quem que diria não pra esposa, cara? Eu não diria não.”

“Ninguém imaginava que um show que se chama Celebration, ou seja, celebração da carreira para ouvir música… Como a gente vai no Zé Neto e Cristiano, no Gustavo Lima, a gente gosta de ir a show juntos, somos um casal normal. Chegou lá, virou um palco político, ideológico, partidário. Quer dizer agora que fui em Copacabana ‘fazer o L’, sou solidário com Anitta, com não sei mais o que, com Marina Silva, é isso?”, continua.

Seif diz que foi com sua mulher a um restaurante próximo ao local do show e depois foi embora. No áudio, afirma que o alvoroço em torno de sua presença no show de Madonna é uma cortina de fumaça para desviar a atenção de discussões do Senado.